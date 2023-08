Rocco Hunt infiamma il finale di 'Suonincava' e il sindaco pensa già alla prossima edizione

Finale all’insegna del rap per l’edizione 2023 di ‘Suonincava’. Ieri sera Rocco Hunt ha richiamato nella cava dell’Erba migliaia di fan provenienti da tutta la provincia, e non solo, che hanno cantato e ballato i maggiori successi del rapper napoletano. Una chiusura con il botto per una edizione che ha riportato Apricena al centro della scena artistica e turistica di questa estate con record di presenze culminato nel sold out del concerto di Enzo Avitabile e i Bottari di Portico di venerdì scorso (erano in cinquemila).

Quattro giorni di spettacolo e buona musica con artisti di livello internazionale, da Jimmy Sax a Pablo Reyes & Gipsy Kings, da Enzo Avitabile a Rocco Hunt. Il sindaco Antonio Potenza, quindi, ci ha visto giusto: riportare la kermesse laddove è nata ha fatto la differenza. Nata nelle cave nel 2000 con il nome di ‘Jazz in cava’, era stata spostata in città nel 2012 a causa di problemi di sicurezza e poi era stata definitivamente interrotta: l’appeal non era più lo stesso.

Fino all’edizione 2023. “Un ritorno, ma anche un grande punto di partenza” l’aveva definita il primo cittadino durante la conferenza stampa di presentazione a luglio scorso. Una ri-partenza per una città che nei giorni della kermesse ha visto riversarsi per le vie e usufruire dei suoi servizi tantissimi turisti, molti dei quali lì per la prima volta. “La gente deve venire non soltanto per la musica, ma anche per conoscere Apricena, è importante per la nostra economia” è stato un po’ il refrain di questo ritorno. Obiettivo centrato, a quanto pare.

“In questi giorni – ha scritto sui social Potenza – abbiamo scritto una delle più belle pagine della città di Apricena. Siamo davvero soddisfatti, il grande lavoro di squadra ha prodotto risultati grandiosi. Da domattina lavoreremo con entusiasmo all’edizione 2024”. E noi l’aspettiamo.