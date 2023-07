Riecco 'Suonincava', dopo 11 anni il Festival torna con 4 concerti. Potenza: "Grande punto di partenza"

“Un ritorno, ma anche un grande punto di partenza”. E’ con queste parole che il sindaco di Apricena Antonio Potenza presenta l’edizione 2023 di ‘Suonincava’. Un ritorno perché il festival era stato interrotto nel 2012. Nato nel 2000 con il nome di ‘Jazz in cava’ e con l’obiettivo di rivalutare le cave di Apricena, con il tempo aveva cambiato nome e si era aperto ai generi musicali più disparati (anche Lucio Dalla era passato da lì).

Con i problemi di sicurezza sorti nel 2012 era stato spostato in altre location, nel centro cittadino, ma l’appeal delle cave era tutta un’altra storia e così il festival aveva subito una battuta d’arresto. Ma oggi ritorna (i problemi di sicurezza del passato sono stati risolti, assicura il primo cittadino) e lo fa con una nuova mission, un nuovo punto di partenza, appunto: far conoscere i punti di forza della città e diventare un modello di cultura e turismo per il resto della provincia. E così dal 17 al 20 agosto la musica torna nelle cave. O meglio, nella cava dell’Erba con una incursione nella centralissima piazza Giovanni Paolo II, a mo’ di legame con le edizioni spostate in città e come a voler ribadire che ‘Suonincava’ in realtà non si è mai fermato.

“Ci inorgoglisce essere riusciti a riportare la kermesse laddove è nata – ha detto il primo cittadino durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Dogana – e riteniamo di averla addirittura rinvigorita facendo concerti anche in città. E’ importante che la gente venga ad Apricena non soltanto per la musica, ma anche per conoscerla, è importante per la nostra economia”.

“Mi auguro che durante questa edizione si possa ritornare al passato pensando al futuro – ha dichiarato l’assessore alla bellezza Anna Maria Torelli – ovvero alla rivalutazione e valorizzazione delle cave che devono essere viste non solo come luogo di lavoro, ma anche come luogo di cultura e di socializzazione”.

L’apertura dell’edizione 2023 di ‘Suonincava’ è prevista per giovedì 17 agosto presso la cava dell’Erba con il concerto di Jimmy Sax. Venerdì 18 agosto in piazza Giovanni Paolo II ci saranno Pablo e i Gipsy Kings, mentre venerdì 19 Enzo Avitabile e i bottari di portico in cava e sabato 20 Rocco Hunt sempre in cava. Tutti i concerti inizieranno alle 22. Ingresso libero per Enzo Avitabile (con prenotazione) e Pablo e i Gipsy Kings. Gli altri prevedono l’acquisto di un ticket presso i punti vendita autorizzati e il circuito Ticket One. La cava, che si trova al km 4 della SP 37 Apricena-Poggio Imperiale sarà provvista di ampio parcheggio, punti ristoro e accessi per disabili.