Rocco Hunt chiude 'Suonincava' ad Apricena

Indirizzo non disponibile

Rocco Hunt porta una tappa del suo tour estivo in Capitanata. Domenica 20 agosto a partire dalle 22 chiuderà l’edizione 2023 di ‘Suonincava’ ad Apricena. Ingresso con ticket acquistabile su ‘Ticket One’ o nei punti vendita autorizzati (per l’elenco basta inquadrare il QRcode delle locandine). La cava, che si trova al km 4 della SP 37 Apricena-Poggio Imperiale sarà provvista di ampio parcheggio, punti ristoro e accessi per disabili.

All’anagrafe Rocco Pagliarulo, nato e cresciuto nel quartiere periferico di Pastena (Salerno) muove i passi nel mondo della musica hip hop a 11 anni. Dopo una collaborazione con Clementino che riscuote un buon successo, nel 2013 firma con la Sony Music e pubblica il suo primo album dal titolo ‘Poeta urbano’. L’anno successivo partecipa alla 64esima edizione del Festival di Sanremo e vince nella sezione nuove proposte con il brano ‘Nu juorno buono’ che entra a far parte del secondo album (’A verità’) che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Federico Zampaglione, Eros Ramazzotti ed Enzo Avitabile, e che debutta al primo posto nella classifica italiana degli album più venduti.

Da lì inizia una carriera all’insegna di hit e tanti concerti. L’ultimo album è ‘Rivoluzione’ del 2021 che contiene le canzoni ‘Un bacio all'improvviso’ in coppia con Ana Mena e ‘Fantastica’ cantata insieme ai Boomdabash.