Il folk di Michele Merla festeggia 50 anni a San Giovanni Rotondo

50 anni e non sentirli. Sono quelli ‘artistici’ che il cantautore garganico Michele Merla festeggerà domenica 16 luglio a partire dalle 21 a San Giovanni Rotondo. Nato a San Giovanni Rotondo, Merla inizia la sua carriera musicale giovanissimo all’interno di quelli che venivano chiamati ‘complessi’ (oggi band) con i quali si esibisce nelle feste private proponendo un repertorio folk.

Comincia presto a comporre canzoni che porta in giro con il gruppo ‘Eco del Gargano’ e negli Ottanta e Novanta incide diversi album, partecipa a festival etnomusicali e a molte trasmissioni televisive riscuotendo successo e apprezzamenti. Dopo mezzo secolo di attività, Michele Merla continua a comporre, cantare e fare concerti come il primo giorno. E nel 2021 ha anche scritto la musica di una canzone, con testo di Salvatore Viscio, dedicata all’ex premier Giuseppe Conte come ringraziamento per quanto fatto per gestire l’emergenza Covid.