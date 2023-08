Marco Ligabue e la sua band in tour a San Giovanni Rotondo

Due ore di musica rock. E’ il concerto che Marco Ligabue, cantautore e chitarrista italiano vincitore del ‘Premio Lunezia’ e fratello di Luciano, porterà a San Giovanni Rotondo venerdì 11 agosto a partire dalle 21.30 in piazza dei Martiri. Inizia la propria carriera con il gruppo ‘Little Taver & His Crazy Alligators’ e nel 2001 fonda i ‘Rio’. Nel 2012 si dedica alla carriera da solista. Il suo primo album ‘Mare dentro’ è del 2013 e destina parte dei proventi della vendita in beneficenza. Fra il 2015 e il 2020 pubblica altri due album.

Nel 2021 pubblica il suo primo libro ‘Salutami tuo fratello - cronache spettinate di un rocker emiliano’. Nel romanzo il cantautore racconta il suo percorso di vita e musicale. Tra i temi c'è anche il rapporto con il fratello Luciano, caratterizzato da equilibrio e supporto a vicenda, dal continuo confronto proficuo, e da un sentimento di stima reciproca tra i due, nonostante Luciano abbia avuto molto più successo nella carriera musicale.

A San Giovanni Rotondo presenterà al pubblico il suo ultimo album ‘Sempre tutto bene’.