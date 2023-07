Jerry Calà porta a San Severo 50 anni di musica e comicità italiane

Si chiama ’50 di libidine concerto show’ ed è lo spettacolo che Jerry Calà porterà a San Severo lunedì 10 luglio alle 21 in piazza Carmine. Lo show ripercorre le più famose canzoni dagli anni ‘70 ad oggi che Jerry Calà interpreta tra una gag e l'altra ripercorrendo anche i suoi 50 anni di carriera. Settanta minuti di spettacolo esilarante e irresistibile. Ad accompagnarlo una band formata da Davide Zoccolo (pianoforte e tastiere e arrangiamenti), Hermes Locatelli (basso), Sabino Barone (batteria), Piero Lopez (chitarre) e Debora Maffei (voce e cori).

Dopo diversi anni di gavetta come cabarettista a Verona, Jerry Calà nel 1971 approda sul mitico palcoscenico del ‘Derby Club’ di Milano assieme ai suoi celebri compagni di viaggio i Gatti di Vicolo Miracoli (Umberto Smaila, Franco Oppini, Nini Salerno). Il successo televisivo arriva grazie alla partecipazione al programma ‘Non Stop’. Da questa trasmissione, e dalle seguenti, incidono due dischi ‘Prova’ e ‘Capito’ che scaleranno le classifiche. Debuttano anche al cinema. Successivamente Calà decide di continuare in solitaria la carriera che lo porterà ad interpretare film diventati dei cult negli anno Ottanta: ‘Sapore di mare’, ‘Al bar dello sport’, ‘Vacanze di Natale’, ‘Yuppies’, ‘Abbronzatissimi’, solo per citarne alcuni.

Ha da poco finito di girare il film (di cui è anche regista) ‘Chi ha rapito Jerry Calà’.