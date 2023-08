Fargetta a San Severo il 27 agosto

Domenica 27 agosto a San Severo tutti in pista in piazza Carmine per ballare sulle note del dj Fargetta. L’appuntamento è per le 20.30 quando ad aprire le danze saranno, Marco Guacci e Steven Sale.

Mario Fargetta comincia a fare il disc jockey durante la prima adolescenza. Dal 1988 si occupa del mixaggio musicale delle due trasmissioni di Albertino, il ‘Deejay Time’ e la ‘Deejay Parade’, i due programmi radiofonici di punta degli anni Novanta. Nel 1992 produce il suo primo disco ‘The Music is Movin’ cui segue il singolo cantato da Ann Marie Smith, ‘Music’, fortunata cover di un vecchio classico di John Miles datato 1976. Tra gli altri successi ci sono ‘Your Love’ (1993), ‘This Time’ (1994) e ‘Midnight’ (1995), ‘Feel It’ (brano basato sul campionamento di un classico dei Jackson 5).

Partecipa come ospite a Sanremo 2012, dirigendo l'esecuzione del brano ‘Respirare’ cantato da Loredana Bertè e Gigi D'Alessio. Dal dicembre 2015 torna a Radio Deejay come regista del programma ‘Albertino Everyday’ e dal gennaio 2016 della storica classifica dance della radio, la Deejay Parade. Dal 1 aprile 2019 approda insieme ad Albertino e a tutta la squadra di Albertino Everyday nella nuova Radiom2o, dove oltre a curare la regia dei programmi di Albertino, si occupa insieme a Molella e Prezioso dello spin off serale del Deejay Time, ossia il ‘Deejay Time In The Mix’.