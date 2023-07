Enzo Avitabile in concerto ad Apricena per 'Suonincava'

Presso la Cava dell’Erba, sabato 19 agosto alle 22 ad Apricena per il terzo appuntamento di ‘Suonincava’, concerto di Enzo Avitabile e i bottari di Portico. Ingresso libero, ma con prenotazione. La cava, che si trova al km 4 della SP 37 Apricena-Poggio Imperiale sarà provvista di ampio parcheggio, punti ristoro e accessi per disabili.

Nato e cresciuto a Napoli, studia sassofono e comincia a esibirsi in pubblico all’età di sette anni. Negli anni 1976-1977 collabora con Pino Daniele all’album ‘Terra mia’, nel 1979-1980 con Edoardo Bennato. Nel 1982 esce il suo primo lavoro discografico intitolato ‘Avitabile’. Il 1986 vede l’uscita di ‘S.O.S. brothers’ la cui copertina è stata realizzata da Andrea Pazienza. Dopo diversi album e collaborazioni (James Brown, Tina Turner, Bob Geldof, Giorgia, Randy Crawford, Mory Kante solo per citarne alcuni) nel 2000 comincia le prime sperimentazioni con i Bottari di Portico.

Il 27 marzo 2017 vince due premi David di Donatello per la colonna sonora del film ‘Indivisibili’ di Edoardo De Angelis, nel 2019 il Nastro d’Argento per la migliore colonna sonora inserita nel film ‘Il vizio della speranza’. Nella sua carriera, inoltre, ha scritto oltre 300 opere per quartetti, orchestre da camera e orchestre sinfoniche ed è autore delle musiche per orchestra sinfonica e coro dell’opera ‘Il Vangelo’ di Pippo Del Bono. L’ultimo album è ‘Il treno dell’anima’ uscito nel 2022.