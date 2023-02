Fermento ed entusiasmo per le sfilate del Carnevale di Carpino

Manca sempre meno all’arrivo delle due date ufficiali (19 e 21 febbraio 2023) per il carnevale di Carpino. È da gennaio, subito dopo il termine delle festività natalizie, che la macchina organizzativa coordinata dalla Pro Loco e dal Comune di Carpino è attiva per cercare di mantenere viva la tradizionale dello spettacolo di Carnevale nel paese. La Pro Loco - nelle parole del suo presidente Michele Simone - «auspichiamo una buona riuscita e un successo come nelle precedenti edizioni, con un incremento del pubblico presente».

Simone ha poi aggiunto: «Abbiamo ultimato i quattro carri che sfileranno per le vie del paese. Come sempre voglio ringraziare tutti i volontari e tutti coloro che collaborano con noi che mettono a disposizione il proprio tempo libero per dedicarsi al mantenimento della comunità. Un sentito e doveroso ringraziamento al Sindaco e all’Amministrazione Comunale per aver garantito, anche quest’anno, supporto e disponibilità nei confronti di questa importante iniziativa».

Nei due pomeriggi di festa, che partiranno sempre allo scoccarsi delle 15.00, l'intrattenimento nel cuore del paese sarà variegato e a trecentosessanta gradi. Domenica 19, al termine della sfilata, gran finale in Piazza del Popolo con Luca Semeraro, in arte Samen Mi Casa. Il cantautore reggae/pop sarà ospite d’eccezione dell’edizione 2023.