La decima edizione del Carnevale Apricenese dedicata alle serie Tv

La 10° edizione del carnevale Apricenese targato Movidaunia Apricena, che si svolgerà nelle strade di Apricena in versione “estiva” nei giorni 1, 5 e 6 Agosto 2022 e avrà come tema centrale le serie della TV, vedrà la partecipazione di prestigiosi personaggi. La kermesse carnescialana si aprirà il 1 agosto presso la sede del Movilab, sita nella 2° traversa zona artigianale di Apricena con la musica di dj le Roy per l'apertura della manifestazione e l'anteprima dei carri.

Il 5 agosto sarà la volta della grandiosa sfilata per le strade della città, che si concluderà in piazzale Giovanni Paolo II, la quale ospiterà il famoso Dj di Radio M2O-One Nation One Station, Albertino. Il 6 agosto, infine, la sfilata terminerà in piazzale Andrea Costa con la partecipazione di Johnny Glamour con lo show denominato “La Baldoria”, in cui si sfideranno due Dj sul palco. In merito, il Presidente della Movidaunia Apricena, Sig. Ciro Violano, ha detto: “A partire da quest’anno il Carnevale non sarà più monotematico ma si evolverà in un Carnival Serie TV, primo esperimento in Italia, attraverso cui si getteranno le basi per la realizzazione dell’11° edizione in cui si prevederà un vero e proprio Premio attribuito al migliore gruppo mascherato che interpreterà al meglio i personaggi delle varie serie TV. Ringrazio, infine, tutti i soci dell’associazione organizzatrice che da gennaio 2022 hanno iniziato la lavorazione dei 5 carri che sfileranno per le strade della città, i dj che si alterneranno e tutte le attività e aziende partecipanti, tra cui, in particolare, la coop Agricola Apricena per il supporto logistico".