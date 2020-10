Camminata tra gli olivi a Serracapriola

L'Associazione Nazionale Città dell'Olio di cui il Comune di Serracapriola è socio ha promosso la quarta giornata nazionale della "Camminata tra gli Olivi" domenica 25 ottobre 2020.

Con la "Camminata tra gli Olivi" si propone una mobilità slow in cui si potranno ammirare angoli caratteristici e gli oliveti del paese. All'arrivo, degustazione di pane e olio novello, a suon di musica folkloristica con "I cantori di Civitate".

Seguiremo il cammino, fino a raggiungere l' olivo secolare, degustando prodotti tipici del territorio. Per chi lo desidera, possibile visita ai frantoi, dove si potrà seguire la molitura delle olive. Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare l'olio extra vergine di oliva dell'annata 2020.

Partecipazione Gratuita

Posti limitati

Iscrizione obbligatoria:

Wp: 3479880968 / 3881833438

Mail: prolocoturisticaserracapriola@yahoo.com

Partenza: Serracapriola P. zza Vitt. Emanuele / P.zza Castello Maresca

Obbligo di sottoscrizione della liberatoria di responsabilità con comunicazione di un recapito telefonico.

Si raccomanda il rispetto del distanziamento e l'uso della mascherina

Percorsi

- Km 3 poco impegnativo, leggero dislivello

Evento in partenariato con: Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Comune di Serracapriola, UNPLI, Pro Loco Serracapriola, Trawellit srl, Tenimenti Grieco.