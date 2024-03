Giornata di eco-trekking e raccolta rifiuti al bosco Incoronata

Indirizzo non disponibile

Il 30 marzo alle 10 il WWF di Foggia, ‘La Via della Felicità’, La Società Civile, Fare Ambiente e FIAB Foggia Cicloamici organizzano l’iniziativa ‘Il Bosco è di chi lo ama’. Volontari e gruppi di cittadini si uniranno al bosco Incoronata per un’attività di riqualificazione e di eco-trekking.

“Tale evento dedicato alla pulizia del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata e del tratto che lo attraversa del torrente Cervaro – spiega Maurizio Marrese, presidente del WWF Foggia – non è casuale. Abbiamo scelto questo luogo in quanto simbolo della bellezza naturale, paesaggistica, storico-culturale e religiosa di Foggia, un luogo che merita di essere rilanciato e valorizzato. In una città che vuole fortemente rinascere e scrutare il futuro, la sua comunità deve creare nuovi paradigmi, nuove visioni e imparare a guardare lontano, liberando gli spazi ma senza occuparli”.

Per informazioni, chiamare il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivere a laviadellafelicitafoggia@gmail.com.