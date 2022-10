Big show roller cars: a Foggia lo spettacolo degli stuntmen

Dal 8 al 23 ottobre, ogni sabato e domenica alle ore 16.00 e 18.30, nel parcheggio del Centro Mongolfiera Foggia arrivano le rocambolesche evoluzioni del Motor Show Bizzarro.



Dallo spettacolo degli Stunt-Man alle Roller Cars, il team Bizzarro, formato da protagonisti cascatori e controfigure nel cinema, piloti professionisti in numeri e trick estremamente pericolosi, vi coinvolgeranno in uno show mozzafiato e dall'alto livello adrenalinico.



Per partecipare all’evento sarà possibile acquistare online sul sito www.big-show.it oppure partire da un’ora prima dell'inizio degli spettacoli, un ticket dal costo di 15 euro presso il botteghino dello spettacolo collocato all’ingresso dell’area dedicata all'interno del parcheggio, Acquistando presso i punti vendita del Centro Commerciale la Mongolfiera si potrà ricevere un buono sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.



Info: 3421302672