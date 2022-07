'Balcoscenico', a Peschici la magia della musica arriva dall'alto

2 ore di musica su 8 “palcoscenici” unici: i balconi di Peschici. Accadrà venerdì 15 luglio 2022 alle ore 21:30. Contemporaneamente in Via Montesanto, in C.so Umberto I, in C.so Garibaldi e nel Centro Storico saranno coinvolti musicisti, cantanti e dj.

Una grossa opportunità per valorizzare gli Artisti locali e garganici, proponendo un palcoscenico originale, ma anche una maniera alternativa di visitare il Paese, girovagando da una via all’altra accompagnati dalle note musicali provenienti, appunto, dall’alto.

L’evento, già operante con successo in alcune città italiane, è patrocinato dalle partite iva ed è organizzato da Francesco D’arenzo e Pierpaolo Olivieri.

Segui le note con il naso all’insù:

1. Via Montesanto - Pasquale Olivieri & Giovanna De Rinaldis

2. C.so Umberto I - Giovanni Corso

3. C.so Garibaldi - Dj Gabriel

4. C.so Garibaldi - Stefania Cardella

5. C.so Garibaldi - “3 M’S band” (Domenico Marino, Rocco Marino, Francesco Monaco)

6. C.so Garibaldi - Stefano Biscotti & Carmela Pupillo

7. Via Forno - Massimo Scardicchio & Rocco Vescia

8. P.zza del Popolo - Quelli dell'Enoteca... (Massimo Biscotti, Vincenzo Castaldo, Mario Fasanella)