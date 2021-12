Arex e Vastatore, alla Mondadori il firmacopie del nuovo libro dei dinosauri detective e youtubers

Giovedì 2 dicembre a partire dalle ore 17.30, presso la Mondadori di via Oberdan di Foggia, arriva il fenomeno Youtube da più di 300mila iscritti e video con punte di oltre un milione di visualizzazioni. Si tratta di Arex e Vastatore, i due fratelli T-rex detective (il primo burbero e feroce, il secondo sempliciotto, un po’ sordo e vegetariano) amati dai bambini per gli strampalati casi da risolvere, i viaggi nel tempo, le avventure in compagnia di altri strambi dinosauri, i tutorial di disegno e le unboxing (lo spacchettamento dell’imbalaggio dei giocattoli e l’apertura delle bustine dei prodotti per bambini venduti in edicola).

In libreria ci sarà il papà dei due T-rex, Giulio Ingrosso: salentino, illustratore (sono suoi i disegni che compaiono nei video), è lui che inventa le storie, dà la voce a tutti i personaggi e gira i video che finiscono sul web. Ed è lui che ha scritto e illustrato i tre libri con le avventure di Arex e Vastatore pubblicati dalla Fabbri Editore (“Un’epidemia misteriosa” e “Terrore nella foresta dei grandi Sauri” nel 2020, “Il mostro di Fossilonia” nel 2021). A Foggia, quindi, Ingrosso incontrerà i piccoli fan dei due T-rex per un firmacopie.