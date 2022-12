Notte bianca e la Casa di Santa Claus: ad Apricena il Natale entra nel vivo

Gli appuntamenti col Natale di Apricena sono ormai prossimi. Il 22 dicembre 2022, a partire dalle ore 18.30 su Corso Roma ci sarà la Notte bianca, in collaborazione con Radio Picchio, Urban Studio e School Dance, tanti stand gastronomici e punti di animazione per bambini e ragazzi come la Casa di Babbo Natale gli artisti di strada ed un DJ set che continuerà fino a notte inoltrata. Sabato 24 dicembre, dalle 11, in piazzale Andrea Costa si vivrà la vigilia di Natale in un'atmosfera unica con il ritorno del villaggio di Babbo Natale per i più piccoli. Durante