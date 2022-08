Festa in piazza ad Apricena con il rapper Boro Boro

Dopo il successo del Carnevale dell'estate, proseguono gli eventi del cartellone 'Restate Apricena'.

Il 18 agosto si festeggerà ancora insieme a Piazza Giovanni Paolo II, alla presenza del rapper Boro Boro, che animerà una serata rivolta soprattuto ai giovani ma aperta anche alle famiglie e a tutti coloro che vorranno vivere un momento di spensieratezza, ascoltando buona musica!

Come per gli altri eventi del cartellone estivo, anche per il concerto del 18 agosto sarà possibile raggiungere la città di Apricena con il servizio dei 'treni della notte' garantito da Ferrovie del Gargano.