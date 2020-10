A San Severi è tempo di 'AperiTrawellit'

Conosciuta per la Madonna Nera e le folkloristiche celebrazioni a Lei connesse, San Severo è uno scrigno barocco dove ha lavorato anche Giuseppe Sanmartino, autore della mirabile scultura del "Cristo velato" di Napoli.



Oltre che eccellere per l'arte, le fertili terre di questo paese ospitano aziende vitivinicole pluripremiate per i vini e gli spumanti, come l'azienda Pisan-Battèl che ci ospiterà per la degustazione.



Insieme visiteremo:

- Cattedrale;

- Chiesa di San Severino;

- Palazzi storici;

- Antiche mura.



ORARI:

Cattedrale di San Severo ore 17.00, conclusione presso Azienda vitivinicola Pisan-Battèl ore 19.30.



SERVIZI INCLUSI:

- tour con guida turistica abilitata

- aperitivo

- assicurazione



COSTI

€ 15 a persona.

Per i bambini sotto i 10 anni il costo è di € 8.

Per i bambini da 0 ai 3 anni è GRATIS



DISPONIBILITA':

Numero minimo 20 partecipanti, numero massimo 40 partecipanti.



SCADENZA:

Posti limitati, prenotazione e pagamento anticipato obbligatorie entro il 03 novembre.



INFOCOVID:

Obbligo mascherina e firma del registro presenza, come da normativa vigente.



BIGLIETTERIA:

Online su trawellit.it; presso l'Agenzia Viaggi Vivere E Viaggiare Foggia o l'ufficio di Trawellit.



CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910



Questo evento è patrocinato dal Delegazione FAI Foggia e in collaborazione con l'Agenzia Viaggi Vivere & Viaggiare Foggia.