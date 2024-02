Il Balletto del Sud inaugura la nuova stagione degli Amici della Musica

Incorniciata tra i rigori della Grande Depressione e la tragedia della prima guerra mondiale, la Belle Époque è stata una parentesi in cui le scoperte scientifiche, la diffusione dell’elettricità, le innovazioni tecnologiche e il ritrovato benessere economico si accompagnavano a un irrefrenabile desiderio di divertimento, alla sorpresa di scoprire la magia del cinema e la velocità della metropolitana, ai ritmi incessanti dei balletti più spregiudicati.

Ed era Parigi la città più eccitante, desiderabile e scintillante del pianeta: è allora che la capitale francese si è ritagliata il titolo di Ville Lumière, una definizione che continua a meritare a distanza di più di un secolo. Ancora oggi il fascino di questo periodo storico non ha perso il suo smalto, e l’atmosfera spumeggiante di quegli anni ha mantenuto intatta la sua fragranza, come dimostra “Gaité Parisienne: La Parigi della Belle Epoque”, lo spettacolo con cui gli Amici della Musica di Foggia hanno deciso di inaugurare il prossimo 13 febbraio, in maniera briosa e sfavillante, la loro 54 a Stagione Concertistica. Ci sarà quindi, sul palco del Teatro Comunale “Umberto Giordano”, la compagnia Balletto del Sud diretta dal coreografo Fredy Franzutti. Questo balletto in un unico atto permetterà al pubblico di rivivere la spensieratezza e l’ottimismo che animavano la Parigi che si accingeva a inaugurare l’Esposizione Universale del 1900, e che ogni sera celebrava sé stessa al ritmo del can can, della polka, del valzer.

Il balletto coreografato da Franzutti ricostruisce con precisione filologica quell’universo scintillante, con costumi accuratissimi ispirati a quelli indossati all’epoca, quadri rutilanti, le scene disegnate da Francesco Palma e musiche attentamente selezionate dal repertorio di Jacques Offenbach, il compositore a cui si riconosce il merito di aver fatto nascere l’operetta e che ha caratterizzato con le sue creazioni la musica popolare più in voga a cavallo tra Ottocento e Novecento. Tra il Balletto del Sud e gli Amici della Musica di Foggia intercorre, ormai da anni, quella che potremmo definire una solida amicizia artistica: non è la prima volta, infatti, che i suoi danzatori si esibiscono per il sodalizio foggiano. Ad accomunare le due realtà, un lungo impegno e una continua e appassionata ricerca che hanno permesso a queste due istituzioni di partire dalla Puglia per inserirsi in un dialogo culturale di livello internazionale.