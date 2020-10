Amici della Musica: il duo Mauro e Francesco Monopoli protagonista a San Severo

Nuovo appuntamento per la stagione concertistica degli Amici della Musica, di S.Severo giunta alla 51.ma edizione. Domenica, 18 ottobre 2020, presso l’Auditorium della Parrocchia Divina Provvidenza di San Severo alle ore 19.30 (porta ore 18.45) si esibirà il violoncellista Mauro Paolo Monopoli accompagnato al piano da Francesco Monopoli. Il talento degli artisti accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le musiche del repertorio proposto attinto dalle opere di grandi compositori nella serata organizzata dal sodalizio culturale guidato dalla prof.ssa Gabriella Orlando. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura e con Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni.

Mauro Paolo Monopoli (2000) inizia lo studio del violoncello a 5 anni e si diploma a 17 al Conservatorio di Bari. Vincitore di numerosi concorsi nazionali, si afferma in ambito internazionale ottenendo il Secondo Premio al “Tournoi International de Paris”. Nel 2017 è “Laureate” e “Prizewinner” al “Tchaikovsky International Competition for Young Musicians”. Nel 2013 viene ammesso ai Corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Stauffer. Nel 2016 riceve dalla Presidentessa della Camera dei Deputati la Medaglia al merito per meriti artistici in campo nazionale e internazionale.

Mauro si è esibito a Helsinki, Caracas, e nelle più importanti sale da concerto di Mosca. Ha suonato come solista con la Eurasian Symphony Orchestra, l’Orchestra da Camera di Mosca e l’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Si è perfezionato con R. Filippini, N. Shakhovskaya, M. Brunello, M. Rousi e L. Claret. Attualmente suona un violoncello Ignazio Ongaro del ‘700, per gentile concessione dell’Atelier Setaro.

Francesco Monopoli è nato a Barletta nel 1962, si è diplomato col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari. Attualmente è titolare di cattedra di Pianoforte Principale dove è anche Docente di pianoforte nei Corsi Accademici di 2° Livello, Coordinatore del Corso Accademico di 2° livello di Pianoforte e Direttore del Master Accademico "Il Solista e l'Attività Concertistica". E' diplomato in Composizione e ha studiato Direzione d'Orchestra. Presidente dell'Associazione "Cultura e Musica G. Curci" dal 1984, è Direttore Artistico del Concorso Internazionale Pianistico "Città di Barletta - Premio Mauro Paolo Monopoli" e della Stagione Concertistica Internazionale.

Nel 1993 per i suoi meriti artistici e organizzativi ha ottenuto il Premio Disfida di Barletta, nel 1994 il Premio Telethon Bnl, nel 1999 il Premio 'Teatri Aperti'.

Durante l’evento, verranno seguiti tutti gli adempimenti e le misure anticontagio in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti per legge volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Info 348.6628775