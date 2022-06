Spettacolo nei cieli del Gargano: le Frecce Tricolori incantano Vieste

Naso all’insù oggi pomeriggio a Vieste per l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare. Uno spettacolo nei cieli del Gargano che ha ospitato l’unica tappa in provincia di Foggia della 62esima stagione acrobatica. Tanti i bagnanti che hanno ammirato in riva al mare le evoluzioni. Sorvoli di Amx del 51° Stormo, sorvoli di Eurofighter del 36° Stormo, F-35 del 32° Stormo di Amendola, ed infine l’esibizione in volo della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il lungomare Enrico Mattei, per l’occasione, è stato chiuso al traffico ed è stata interdetta la navigazione e la balneazione dal Pizzomunno allo scoglio de La Gattarella. L’air show è stato inserito nel cartellone Vieste Estate 2022.