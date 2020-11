Adventourbox: il viaggio virtuale alla scoperta di San Severo

La visita virtuale verrà trasmessa attraverso la piattaforma Zoom e sarà possibile interagire con la guida turistica. Al termine della visita in diretta, riceverai una mail con le indicazioni per rivedere quando vorrai la visita anche a diretta conclusa (registrazione).



UN PO’ DI STORIA

San Severo è una cittadina del Tavoliere delle Puglie città d’arte dal 2006.

In molti la chiamano la “Città dei campanili” per le architetture con guglie maiolicate che svettano ai fianchi delle chiese.

Tra le più belle di San Severo si ricordano: Santa Maria della Pietà, San Lorenzo e la chiesa di San Nicola e della Trinità. Oltre alle chiese, impressionano i tanti palazzi signorili abbelliti a seguito del terremoto del 30 luglio 1627.



Scopriremo la storia e le tradizioni di questo luogo mistico meta da secoli di pellegrini, accompagnati dalla guida turistica Giuseppe dell’Oglio.



BIGLIETTERIA:

https://trawellit.it/.../adventourbox-visita-virtuale.../



SERVIZI INCLUSI:

Visita in diretta con guida turistica attraverso piattaforma Zoom. Potrai rivedere quando vorrai la visita.



COSTI

€ 9.9 a dispositivo (pc, tablet o smartphone).



DISPONIBILITA':

Massimo 100 account.



CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910