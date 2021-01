Anche a Foggia è tempo di saldi. I prezzi soddisfano, ma i clienti scarseggiano: "Per ora c'è poca gente in giro"

Il primo giorni di saldi post-Natale invogliano gli acquirenti a dare una timida occhiata alle offerte dei vari negozi.

C'è chi ne approfitta oggi per fare quegli acquisti che non è riuscito a effettuare durante il periodo natalizio a causa delle code interminabili. E poi c'è chi si affida ai prezzi ribassati per il classico acquisto utile.

Ma se da un lato si registra una moderata soddisfazione per l'offerta e i prezzi della merce, lo stesso non si può dire per i commercianti. Malgrado i saldi, la gente che acquista è ancora troppo poca.