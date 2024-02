Grano dall'estero, importazione incontrollata e prezzo in picchiata. Coldiretti: "Siamo già in perdita"

Continua a scendere, inesorabile, il prezzo del grano. Dal 24 gennaio - giorno in cui si è registrato l'ultimo 'invariato' ad oggi, il prezzo è sceso ogni settimana arrivando a 362 euro a tonnellata. Il motivo di tale fenomeno risiede sicuramente nell'importazione sconsiderata di grano proveniente da diversi paesi esteri ed extra Ue.

Grano che, non essendo prodotto in Italia, non viene coltivato secondo gli standard qualitativi del nostro Paese, tra cui l'assenza di sostanze chimiche che aiutano la pianta a crescere. Tra questi, il più conosciuto, c'è il glifosato utilizzato per accelerare il processo di maturazione della pianta. Ma anche le muffe che si possono produrre all'interno delle navi che stipano il grano nelle cisterne, possono arrivare sulle nostre tavole.

Tutto questo prodotto estero, una volta arrivato in Italia fa perdere quasi del tutto le proprie tracce: pasta italiana viene prodotta con grano estero e chi non è attento alle etichette è convinto di comprare pasta italiana, la quale di italiano ha ben poco.

Da qui la mission di Coldiretti che, se da un lato cerca di far innalzare i controlli dialogando con la prefettura, dall'altro sensibilizza il cittadino ad essere più attento a quello che riportano le etichette dei prodotti a base di farina di grano. In questo modo, almeno, si cerca di arginare il problema, diminuendo, eventualmente, il consumo non informato. "Il limite spesa/guadagno in negativo è stato già superato" spiega Andrea Suriano, vicepresidente Provinciale Coldiretti Foggia - l'agricoltore oggi continua a seminare e raccogliere il grano solo come investimento per il futuro, ma ad oggi, le spese superano il guadagno finale".