Protesta la vigilanza del Policlinico 'Riuniti': il nuovo appalto peggiorativo scontenta i lavoratori

Con il subentro della Cosmopol, da settembre scorso, i lavoratori addetti al servizio di vigilanza del Policlinico Riuniti, hanno subito un peggioramento in termini contrattuali, costringendoli alla protesta che si è svolta questa mattina

Protestano gli addetti alla vigilanza del 'Riuniti', i quali, ormai da troppo tempo, sono costretti a sottostare a turnazioni estenuanti, mancato diritto alle ferie e permessi, nonché l'utilizzo di mezzi e dispositivi vetusti. Questo è quanto riportano Filcams, Uiltucs e Fisascat.

Il passaggio alla nuova azienda di vigilanza ha comportato un peggioramento in termini di retribuzione, a parità di ore di lavoro. Lo scorso appalto prevedeva un monte ore pari a 195 mensili, con il riconoscimento di uno straordinario per la differenza tra il monte 173 ore e il 195, quindi con un accredito in busta paga che premiava gli sforzi dei lavoratori.

Con il subentro di Cosmopol questo scatto è andato perso e con esso anche l'aumento in busta paga. Se a questo si aggiungono dispositivi e divise ormai datate, si arriva ad un mancato rispetto dei diritti dei lavoratori.

Le tre sigle sindacali sostengono che, già in passato, hanno richiesto alla dirigenza del Policlinico un intervento su tale condizione ma che, ad oggi, tale richiesta è rimasta inascoltata.