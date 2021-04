"Io ci metto la faccia". A Foggia 'Giò Forcella parrucchieri' si riprende il diritto al lavoro: "Aspettiamo oggi cosa accade"

"Ecco a riprenderci i nostri diritti". In Corso Giannone a Foggia, questa mattina la titolare di 'Giò Forcella Parrucchieri', accompagnata dal suo staff, ha rialzato la saracinesca della propria attività commerciale. Detto fatto, seppur con un ritardo di un paio di giorni, "come promesso eccoci qui davanti al nostro atelier, siamo pronti per manifestare la nostra libertà al lavoro. Io ci metto la faccia, il mio staff ci mette la faccia. Aspettiamo oggi cosa accade".

Giò Forcella, nel giorno di Pasqua, aveva girato un video in cui rivendicava il diritto al lavoro: "Ci è stato tolto, non meritiamo questa penalizzazione", nel corso del quale, appunto, veva annunciato una sorpresa per le clienti: "Come sempre ci metto la faccia, non ho bisogno di nascondermi come tanti colleghi che hanno continuato ad esercitare tra garage, retro-bottega, casa per casa, come gli abusivi che noi combattiamo da anni. Io ci metterò la faccia, abbiamo il diritto di lavorare perché il nostro Governo non è capace di sostenerci".