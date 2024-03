Sosta tariffata, la sindaca Episcopo: "Non escludiamo una cessazione del rapporto lavorativo con la Gps"

Ormai la situazione pare essere fuori controllo; gli utenti restano in balìa dei parcometri che fanno un po' come gli pare. Per pagare un'ora di sosta o si inserisce la cifra esatta o tutto il di più viene fagocitato dalla macchina 'mangiasoldi' della Gps. E se ritardi a pagare la sosta, gli ausiliari ti puniscono imperterriti.

A questo si associa l'eventualità di trovare parcometri non funzionanti, come è stato fino a qualche tempo fa, dopo mesi di attività della Gps. O come il caso del signor Ivan che ha pagato alla Gps l'abbonamento per la prima auto ma l'azienda si è "dimenticata" non solo di fare le strisce blu in quella zona, ma anche di restituire il denaro all'utente.

Insomma, una pioggia di disservizi che l'utente continua a subire. Ma la sindaca pare non ci stia più a subire un contratto che non è stato sottoscritto dalla sua amministrazione ma dalla precedente commissione prefettizia. "Ci sono state numerose interlocuzioni con la Gps, la rabbia dei cittadini è condivisa con la nostra. Non abbiamo abbiamo mai avallato un contratto che vede clausole inique o esborsi non legittimati" dice Maria Aida Episcopo. "Ovviamente stiamo negoziando per una risoluzione migliorativa e, se non ci verranno concesse, le nostre azioni saranno non solo energiche ma anche legali che preludono un'interruzione futura di ogni rapporto lavorativo" conclude la sindaca.