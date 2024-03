Sosta tariffata, fa l'abbonamento per residenti ma mancano le strisce blu: "Ho pagato a vuoto"

A settembre dello scorso anno Ivan ha sottoscritto l'abbonamento annuale come prima auto per i residenti al costo di 50 euro, tuttavia in via Francesco Crispi di strisce blu non se ne vedono ancora. "Mi era stato detto che avrebbero sistemato tutto e installato i cartelli, ma sono passati sei mesi senza che la società che gestisce la sosta tariffata abbia risolto il disservizio".

Ivan sostiene di essersi recato più volte presso l'ufficio dell'azienda per fare un reclamo e di aver mandato una mail senza però ottenere risposta: "Strisce blu e cartelli che regolano la sosta non ve ne sono. Chiunque arriva parcheggia, mentre io e ad altri che abbiamo sottoscritto un parcheggio annuale non troviamo mia posto e siamo costretti ad andare a parcheggiare altrove con la speranza di trovare un posto".