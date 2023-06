Morti e infortuni sul lavoro: braccianti stranieri i più colpiti

Si è svolto ieri l'incontro 'Migranti e lavoro in agricoltura: come prevenire infortuni e malattie' promosso da Solidaunia nell'ambito delle attività dello Studio medico solidale Conoscere e curare, in collaborazione con Università di Foggia, Asl Foggia, Inail, Cgil Foggia e Cgil Flai. Un focus sul documento di Valutazione Rischi in agricoltura, con le indicazioni utili per responsabili del servizio prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e datori di lavoro. In italia, ogni anno vengono denunciati pochissimi infortuni sul lavoro, da parte dei migranti, ma il numero di morti è altissimo, sintomo che il numero degli infortunati è del tutto falsato.