L'agricoltura in formato podcast di Mario De Matteo: "Racconto le aziende virtuose della Capitanata"

Uno strumento moderno come il podcast che sposa un'attività millenaria come l'agricoltura. Un metodo alternativo per raccontare le aziende agricole della provincia di Foggia

Negli ultimi tempi, il podcast sta spopolando anche nel mondo dell'informazione. Uno strumento nuovo che può raccontare qualsiasi cosa solo tramite ascolto, lasciando l'utente libero di compiere qualsiasi attività nel mentre. Dai romanzi all'informazione, questo strumento sta divenendo sempre più popolare, soprattutto in una fascia d'età medio-bassa.

Da qui nasce l'idea dell'imprenditore agricolo Mario De Matteo: raccontare il mondo dell'agricoltura, nel senso più ampio del termine, attraverso i podcast. L'obiettivo è quello di raccontare, attraverso delle interviste informali ad agricoltori o imprenditori, il mondo dell'agricoltura coinvolgendo i più giovani, coloro che si stanno avvicinando a questo mondo per passione o per 'eredità'.

Giunti alla terza puntata, De Matteo ha incontrato, un imprenditore che coltiva carciofi, di Ordona, dei produttori di vino di San Severo e il presidente di una cooperativa agricola.

Una chiacchierata informale che vuole spiegare, in modo leggero, quale sia il futuro dell'agricoltura di Capitanata e quali le nuove tecniche di lavorazione, passando per il trascorso delle varie aziende intervistate. Appuntamento sabato 27 maggio per la quarta puntata sulla quale Mario De Matteo non ha voluto spoilerare nulla.