Marina di Lesina, il sindaco replica alla Pro Loco: “Nessuna amministrazione ha mai fatto tanto”

“La risposta migliore sono i fatti e mi permetto di dire che ciò che questa amministrazione dell’intero territorio di Lesina e Marina di Lesina, che mi onoro di rappresentare, ha fatto quest’anno per Marina di Lesina, forse, non lo ha mai fatto nessuno”. Il sindaco di Lesina, Primiano Di Mauro, replica così al presidente della Pro Loco della vicina Marina, Gerardo Leo, che ai microfoni di FoggiaToday aveva lamentato una disparità di trattamento tra il comune lagunare e la sua frazione balneare nella spesa destinata agli eventi.

“Credo che, in generale, ci sia un modo ‘strano’ per ringraziare”, commenta il primo cittadino. “La Pro Loco ha avuto sicuramente di più di quello che ha ricevuto negli altri anni, e questo è fuori discussione”, aggiunge. “Le scelte le fa la politica”, rimarca, per quanto riconosca che si possa fare “sempre di più e meglio”. Invita a guardare, più in generale, alle risorse complessivamente stanziate fin qui per la località balneare. “L’ultima spesa che il Comune di Lesina ha sostenuto per la Marina, e lo ha fatto volentieri, è una piccola area di parcheggio. Non parlo di numeri ma garantisco che ci sono tanti zeri – afferma il sindaco Di Mauro - Va considerato sempre nel complesso ciò che si fa o non si fa per una località a cui teniamo tanto e che io ho proprio nel cuore in maniera particolare”.

L’amministrazione si è insediata a ottobre. Da lì a un mese sono iniziati i lavori di riqualificazione della piazzetta sul viale Centrale e poi gli interventi di riqualificazione dell’area mercatale scoperta di Marina di Lesina. A febbraio, era stato sollecitato l’intervento della Provincia di Foggia per la messa in sicurezza della Sp35 Lesina-Marina di Lesina, completata pochi giorni fa. Poi ha provato ad arginare il problema dell’abbandono dei rifiuti con le fototrappole e i punti di raccolta differenziata. Insomma, segnali ce ne sono stati. Ma la Pro Loco aveva già contro-replicato preventivamente (“Non basta offrire un luogo munito di una strada dignitosa, pulito e organizzato con aree- parcheggio se, oltre al mare, nulla c’è. Per uscire dal turismo giornaliero del ‘sotto e sopra’ e incamminarsi verso quello più moderno e redditizio in quanto capace di attrarre imprenditori, è indispensabile offrire intrattenimento, svago, eventi”).

L’intento dell'associazione guidata da Gerardo Leo è spingere il turismo, restituire ai villeggianti-contribuenti un cartellone attrattivo e riequilibrare la spesa destinata a Lesina e alla sua Marina. L’amministrazione, di tutta risposta, promette di “sorprendere” anche l’anno prossimo e lascia le porte aperte alla Pro Loco: “Non portiamo rancore, anzi la critica ci fa piacere, questa credo sia un po’ di più di una critica, ma siamo sempre disponibili alla collaborazione”.