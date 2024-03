L'ultimo abbraccio di Stornara a Francesco, il 23enne morto mentre lavorava: "Siamo scossi, tragica perdita"

Si sono svolti questa mattina 27 marzo a Stornara, presso la Chiesa di San Rocco, i funerali di Francesco Albanese, il 23enne morto tragicamente in località 'Contessa' il 27 febbraio scorso durante i lavori di messa in opera di un impianto di irrigazione.sul lavoro.

Rispettato il lutto cittadino proclamato e ordinato dal sindaco Roberto Nigro che ha previsto la chiusura degli uffici comunali e delle scuole di ogni ordine e grado, oltre all'esposizione della bandiera a mezz'asta con nastro nero presso gli edifici comunali

Sono rimasti chiusi anche gli esercizi commerciali con l’abbassamento delle serrande dalle 10:30 fino alle 12:30, al termine della cerimonia funebre alla quale hanno preso parte centinaia di persone. Sospese nella giornata di oggi anche tutte le manifestazioni pubbliche.

Il corteo funebre ha attraversato le strade del paese in un religioso silenzio, con il feretro di Francesco portato a spalla fin dentro la chiesa, dove all'ingresso, con la fascia tricolore in rappresentanza dell'intera comunità, sconvolta dall'accaduto c'era il primo cittadino: "Considerato che la notizia ha scosso profondamente l’intera cittadinanza che ha dimostrato viva commozione per questo drammatico evento e ritenuto doveroso esprimere alla famiglia la vicinanza e il cordoglio dell’intera cittadinanza, la proclamazione del lutto cittadino è stato il modo con il quale l’amministrazione comunale ha inteso manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per questa tragica perdita".

Anche il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele e l'amministrazione si erano associati al dolore che aveva colpito il vicesindaco Ulderico Spinapolice, le famiglie Pistillo-Albanese e la comunità di Stornara per la tragica perdita del caro Francesco.