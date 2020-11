Si arrampica sull'albero e fugge con le decorazioni natalizie. Colpito il forno 'Dolce & Salato': "Ora renderai felici i tuoi figli"

Ancora un furto di decorazioni natalizie, a Foggia. Dopo il caso avvenuto solo pochi giorni fa, in viale Michelangelo, un altro episodio è stato registrato in via Perrone, in danno del panificio 'Dolce & Salato'.

L'intera sequenza del furto è stata ripresa, intorno alla mezzanotte dello scorso sabato, dalle telecamere del sistema di videosorveglianza dell'attività. "Ringraziamo questo signore che lo scorso sabato notte, imperticandosi e rischiando la vita, sfidando il coprifuoco per lavorare, renderà felici i propri figli con le nostre luminarie. Sei un eroe papà!", denunciano - tra sdegno e amara ironia - i titolari dell'attività, che hanno deciso di pubblicare sui social la sequenza del furto. | IL VIDEO