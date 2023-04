Sgomberati alloggi popolari: erano occupati abusivamente

Da novembre ad oggi sono decine le unità abitative popolari, liberate da occupanti abusivi. L'attività portata avanti dalla Prefettura prosegue incessante. Oggi è stata la volta di appartamenti in via Perosi e in via Parini, dove alcuni appartamenti appartenenti ad Arca Capitanata, erano abitati senza alcun titolo.

Alle prime ore della mattina, polizia locale, polizia, GdF e carabinieri sono intervenuti per liberare le abitazioni e per renderle fruibili a chi spettano secondo graduatoria.

In passato, grazie a questa attività di sgombero, alcune case - come precisó la Prefettura - furono liberate spontaneamente, il che sottolinea l'importanza di deterrenza di tale attività.