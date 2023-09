Operazione 'Leone Alato 23', il presidente Mattarella sul lago di Varano: "Qui esercitazione significativa"

Al termine dell'esercitazione, 'Leone Alato 23' (qui le immagini video), il presidente della Repubblica Mattarella, ha voluto salutare e ringraziare l'Esercito italiano apprezzando la grande capacità operativa dimostrata questa mattina a Cagnano Varano. "Un grande apprezzamento per l'attività che svolgete costantemente, per l'impegno e per la dedizione all'Italia".

Presente all'esercitazione militare anche il Ministro della Difesa: "La complessa e difficile situazione internazionale comporta che le nostre Forze Armate siano sempre pronti a operazioni rapide per l’evacuazione di civili. E l’addestramento, come è avvenuto nel corso dell’esercitazione odierna, è il modo migliore per garantire la sicurezza del nostro personale, personale e civile, come del Paese. Le nostre Forze Armate, nell’attuale contesto internazionale, che vede la presenza di una minaccia multiforme, devono potere e sapere operare insieme e in un ambiente multi-dominio: dalla terra al mare, dall’aria allo spazio fino al cyberspazio” ha affermato Guido Crosetto.