La prof è positiva al Covid, maturandi le cantano 'Notte prima degli esami' sotto casa: "Grazie di tutto"

L'omaggio degli studenti della sezione Q del corso quadriennale sperimentale del Liceo 'Marconi' di Foggia per la docente di lettere in isolamento

La professoressa è positiva al Covid, i maturandi le dedicano 'Notte prima degli esami' sotto casa. Il gesto per la docente di italiano e latino, in isolamento per il Coronavirus, arriva dagli studenti della classe Q, del corso quadriennale sperimentale del Liceo scientifico 'Marconi' di Foggia. Nonostante l'ansia per l'avvio delle prove della maturità, i ragazzi si sono organizzati con base, voce e un eloquente striscione: "Grazie di tutto", una attestazione pubblica di affetto e stima per chiudere il cerchio dell'esperienza scolastica. L'insolita serenata è avvenuta ieri sera, nei pressi dell'abitazione della docente e ha richiamato l'attenzione di altri condomini | IL VIDEO