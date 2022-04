Venerdì folle a Foggia, tre sassaiole contro gli autobus dell'Ataf: tragedie sfiorate e danne ingenti

Sassaiola in via Bari a Foggia all'indirizzo di tre autobus dell'Ataf. Ingenti i danni. Soltanto alcuni giorni fa si era tenuto un comitato per l'ordine pubblico in Prefettura. La rabbia delle sigle sindacali

Ieri sera tre autobus dell'Ataf sono stati fatti oggetto dell'ennesima sassaiola in città.

In via Bari, all'altezza del McDonald's, I vetri della linea 11 sono stati interamente distrutti, un autobus della linea 16 è stato danneggiato nella parte della portiera centrale. Un terzo, preso di mira, per fortuna non è stato colpito. Erano tutti in corsa e stavano trasportando passeggeri.

"Miracolosamente anche questa volta non ci sono stati feriti" evidenziano le sigle sindacali Filt-Cgil, la Faisa Confail e l'Ugl Trasporti. La lunga serie di atti vandalici ha provocato danni ingenti in termini economici e di utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale.

A tal proposito, ma soprattutto per scongiurare il rischio di una tragedia, le organizzazioni sindacali chiedono che venga immediatamente messo in campo quanto sarebbe stato definito al tavolo tecnico tenutosi nei giorni scorsi in Prefettura alla presenza del prefetto, del commissario del Comune e delle forze dell'ordine.

Gli episodi fanno il paio con il grave accadimento della sera del 20 marzo quando in via La Torre, il della Linea F1, è stato raggiunto da una pioggia di pietre mentre a bordo c'erano autista e passeggeri.