Cane in difficoltà fa su e giù su un cornicione, vigili del fuoco scongiurano il tragico epilogo: il salvataggio a San Paolo di Civitate

Tutto è bene quel che finisce bene. Momenti concitati ieri pomeriggio, intorno alle 19, a San Paolo di Civitate, dove i vigili del fuoco hanno tratto in salvo che si era esposto su un cornicione ad un'altezza di circa quattro metri. Gli operatori del 115, dandogli del cibo, sono riusciti a metterlo in salvo. Per far scendere l'animale è stato utilizzato un telone.