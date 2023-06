Gli interminabili lavori sul ponte 'San Francesco': tre morti e un'attesa lunga un anno

"Temporanee modifiche alla viabilità a partire da oggi mercoledì 30 marzo fino a giovedì 30 giugno 2022", recita così l'avviso sul sito di Anas che allertava gli automobilisti dell'inizio dei lavori sul 'ponte San Francesco' sulla Statale 693, a Cagnano Varano. Un ponte che in inverno vede transitare centinaia di auto al giorno e che in estate, con l'arrivo dei turisti sul Gargano, diventa un via vai di migliaia di auto.

I lavori, di natura straordinaria, prevedevano il ripristino delle parti ammalorate e l'adeguamento delle barriere laterali (guardrail). Tempi previsti: dal 30 marzo 2022 al 30 giugno dello stesso anno.

Ma così non fu, tant'è che lo scorso 10 luglio, proprio in direzione del restringimento del viadotto, in corrispondenza dei lavori, ci fu un incidente nel quale persero la vita tre persone di Castelluccio Valmaggiore. Solo pochi giorni dopo, il 22 luglio, un altro incidente per fortuna senza vittime. Allorché si, decise di chiudere quel tratto deviando tutto il traffico dei vacanzieri all'interno di Cagnano Varano, creando un putiferio all'interno del paese garganico.

Finita la stagione estiva tutto tornò come prima, il ponte riaprì con senso di marcia alternato, con tutti i rischi che ne concerne. Ad oggi i lavori che, ricordiamo, sarebbero dovuti finire esattamente 11 mesi fa, sono ancora in corso. L'estate si sta avvicinando, il traffico aumenterà è tutto si ripeterà in modo ciclico.

Il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, chiede con fermezza ad Anas e al Ministero che tutto ciò abbia fine al più presto, prima di piangere altre vittime.