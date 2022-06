L'unica scuola di Segezia rischia di chiudere. Le mamme: "Così morirebbe tutto il borgo"

Da anni la succursale della scuola Dante Alighieri di Segezia conta pochissimi alunni, tant'è che si arrivó a creare una pluriclasse, prima e seconda media nella stessa aula. L'anno scolastico in corso ha contato la presenza di 14 alunni nella pluriclasse (7 di prima e 7 di seconda), più 7 alunni di terza media. L'istituto comprende anche la scuola elementare e materna, per un totale, in tutto l'istituto, di circa 40/50 alunni.

Tuttavia da qualche giorno le mamme sono preoccupate per il futuro prossimo della scuola: si parla di creare, per la scuola media, un'unica classe con gli alunni dalla prima alla terza media. Questa ipotesi comporterebbe un esodo degli alunni verso la città, che spopolerebbe l'istituto di Segezia, decretandone la chiusura definitiva.

Il borgo di epoca fascista è popolato principalmente d braccianti agricoli italiani e non, i quali, spesso, lavorano nei dintorni del borgo. Accompagnare i figli a 20 km da casa sarebbe, per loro, un grande problema. Riunitesi stamattina davanti al plesso, i genitori chiedono al Provveditore agli studi, una mano per far sì che la scuola resti aperta.