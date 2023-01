Isola ecologica invasa dai rifiuti: in via Ricci pedoni costretti allo slalom rischiano di essere investiti

La segnalazione di una cittadina sulla situazione di via Amicangelo Ricci

Salve Foggiatoday, oggi 3 gennaio in via Amicangelo Ricci 149, gli ingombranti e una campana del vetro di Amiu ostacolano l'attraversamento pedonale costringendo i pedoni ad andare per strada.

Qui da diversi giorni (almeno una settimana) l'isola ecologica è invasa totalmente di rifiuti di varia natura ed ingombranti e i pedoni sono costretti ad andare in mezzo alla strada dove rischiano l'investimento.

Una condizione di degrado che i residenti non riescono a risolvere e su cui Amiu non dà risposte. A due passi da Maria Grazia Barone. In centro.