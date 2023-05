In Questura il ricordo commosso delle vittime di mafia: "Qui troppe vittime, non dimentichiamolo"

A pochi giorni dall'anniversario della strage di Capaci, il Sindacato autonomo di Polizia di Foggia ha voluto ricordare chi ha perso la vita per mano della mafia.

Una cerimonia per ricordare e non dimenticare le troppe vittime della mafia, del terrorismo e di ogni forma di criminalità anche di questa città e provincia, tra tutti sono stati ricordati: Aurelio Luciani, imprenditore agricolo di S. Marco in Lamis ucciso il 9.8.2017 dalla mafia foggiana, Francesco Marcone, funzionario dell’Ufficio del registro di Foggia ucciso il 31.3.95 dalla mafia foggiana, Giovanni Panunzio, imprenditore edile di Foggia ucciso il 6.11.92 dalla mafia foggiana, Giuseppe Ciotta, vice brigadiere della P.S. di Ascoli Satriano ucciso il 12.3.77 dalla brigate rosse, Giuseppe Ronca, sovrintendente di Roseto Valfortore della Polizia di Stato, ucciso il 26.3.2001 nell’adempimento del suo dovere, Luigi Luciani, imprenditore agricolo di San Marco in Lamis ucciso il 9.8.2017 dalla mafia foggiana, Luisa Fantasia di San Severo uccisa il 14.6.75 a Milano dalla 'Ndragheta calabrese, Stella Costa, 12enne di San Severo uccisa il 18.6.2002 dalla mafia di San Severo, Vincenzo Di Gennaro, Maresciallo Maggiore dei Carabinieri di San Severo ucciso il 13.4.2019 a Cagnano Varano.