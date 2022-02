Foggia, autotrasportatori sul piede di guerra e camion fermi sulla Statale 16: "Noi non molliamo"

Autotrasportatori foggiani sul piede di guerra. Il caro carburante sta mettendo a serio rischio anni di sacrifici e di lavoro. Aziende e camionisti da alcuni giorni presidiano tre aree di servizio della Statale 16, in agro di Foggia e San Severo. Oggi hanno incontrato alcuni sindaci del territorio e il consigliere regionale di Lucera, Antonio Tutolo. Non abbasseranno la guardia e manterranno i mezzi bloccati fino al prossimo lunedì, quando una delegazione pugliese sarà ricevuta a Roma. A capo della protesta, Michele Perrotti, titolare dell’omonima azienda che trasporta alimenti in tutta Italia, proprietario di ben tredici mezzi pesanti. Ci sono adesioni in tutta la Puglia e in altre regioni: “Non molleremo fino a quando non avremo dei riscontri” promette ai microfoni di Foggiatoday.