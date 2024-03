Le telecamere di 'Fuori dal Coro' tornano ai Riuniti: dalle larve nei piatti dei degenti alla pista dell'elisoccorso chiusa

Le telecamere di 'Fuori dal Coro' sono tornate al Policlinico Riuniti di Foggia. Nella puntata del programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano, andato in onda il 6 marzo, la giornalista Raffaella Regoli ha trattato la vicenda del ritrovamento, nei piatti dei pazienti dell'ospedale D'Avanzo, di larve di mosche.

Servizio mensa appaltato a Ladisa, che ha dato mandato ai suoi legali di procedere "affinché emerga la verità e sia tutelata la sua integrità". Tuttavia l'azienda di ristorazione è stata sanzionata. "Tanto la verità uscirà a galla, è tutto un fatto politico, è tutta una storia" spiega una dipendente non sapendo di essere ripresa. Una degente sostiene che si mangi male: "Non voglio mangiare"

Sulla questione si era già espresso Giovanni Villone della direzione sanitaria: "Abbiamo portato il materiale al laboratorio di Entomologia dell'Istituto zooprofilattico di Foggia: ha accertato che si trattava di larve di mosca al terzo stadio, compatibile con un intervallo di tempo di alcuni giorni dalla deposizione delle uova su una matrice organica idonea alla maturazione. Considerata la natura del parassita e che non vi sono stati passaggi intermedi di manipolazione, fra la preparazione e l'apertura, è altamente plausibile che la contaminazione sia avvenuta all'interno del centro di produzione".

Al centro del servizio anche la pista dell'elisoccorso, "mai entrata in funzione, è una pista fantasma perché non ha mia visto un elicottero", costata insieme all'area del parcheggio oltre 5 milioni di euro. Nel frattempo, per raggiungere Alidaunia, dal nuovo pronto soccorso un'ambulanza impiegherebbe quindici minuti. Bloccati dalla vigilanza, giornalista e cameraman vengono identificati dai carabinieri: "Stavamo facendo il nostro lavoro, capisco che in ospedale sono arrabbiati ma sono soldi pubblici"