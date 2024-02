Dentro ai Riuniti di Foggia, "come bestie" in pronto soccorso: "Mi vergogno io per la nostra struttura"

Il servizio video sul pronto soccorso del Policlinico Riunti di Foggia, del Deu e delle sale operatorie non ancora in funzione, andato in onda nella puntata di del 28 febbraio 2024 di 'Fuori dal Coro' condotto da Mario Giordano