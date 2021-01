Parto trigemellare alla 32esima settimana. "Evento molto raro" ai Riuniti: Papà Umberto: "Abbiamo voglia di vederli"

Umberto e Paola, foggiani che vivono in Canada, a Toronto, per lavoro. Entrambi professori universitari, già genitori della piccola Sofia di 4 anni, a luglio tornano nella loro città natìa per riabbracciare i propri cari.

Ne approfittano per effettuare una visita ginecologica e da lì scoprono di essere in attesa di tre gemellini. Da qui la decisione di rimanere a Foggia e far nascere qui i loro piccoli.

Il 15 gennaio, assistiti dal prof. Luigi Nappi, direttore del reparto di Ginecologia e ostetricia universitaria del Policlinico Riuniti, a 33 settimane di gestazione, nascono Anna Clara, Nicola e Giulia tutti intorno ai 2 kg e in buona salute.

In attesa di poter lasciare il reparto di terapia intensiva neonatale, diretta dal prof. Gianfranco Maffei, si godono la permanenza nella loro città in compagnia dei propri genitori.