Il papà del co-pilota Nardelli sul luogo del disastro aviatorio: “Mio figlio era un ragazzo solare"

“Mio figlio era un ragazzo solare”. Sul luogo del terribile incidente, con il cuore a pezzi, Francesco Nardelli, papà di Andrea, il co-pilota deceduto nello schianto dell’elicottero Alidaunia in agro di Apricena, ha parlato ai cronisti di suo figlio. Era un ambientalista, amava la natura, legato al suo cane, ricorda il papà. “Era un pilota di esperienza, perché volava già da tanti anni. Il comandante era sicuramente il numero uno dell’Alidaunia e purtroppo non sappiamo cosa sia successo”. In queste ore sono in corso le operazioni di recupero dei corpi delle sette vittime.