Blitz del ministro Bonafede a Foggia: "Qui zona di trincea della giustizia". In arrivo sei unità in Procura e in Tribunale

Visita senza preavviso del ministro della giustizia Alfondo Bonafede negli uffici giudiziari del capoluogo dauno. Accompagnato dal procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro, Bonafede si è intrattenuto con magistrati, avvocati e cancellieri. "Sto facendo un ciclo di visite nei tribunali che non hanno alcun preavviso proprio perché siamo in una fase di ripartenza della giustizia e io sento l'esigenza di poter andare a toccare con mano quella che è la realtà degli uffici"

Ha definito Foggia "una zona di trincea della Giustizia" e fatto sapere che nell'ambito dell'ampliamento di pianta organica che ha riguardato gli uffici giudiziari di tutti i tribunali, in quello di Foggia arriveranno sei unità in tutto, tre in procura e tre in tribunale. "Qui c'è stata una maggiore attenzione che in altre parti d'Italia legata alla necessità di combattere la criminalità organizzata"

Bonafede ha confermato che la cittadella giudiziaria di Foggia è tra gli obiettivi del ministero.