Il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri: "Foggia non è la terra dei rifiuti"

Visita ufficiale, questa mattina per il Comandante Generale dell'Arma Teo Luzi, alla provincia di Foggia, con il saluto ai militari del Comando Provinciale di Foggia.

Al margine della visita il Generale, durante le interviste con i giornalisti, ha disquisito su alcuni argomenti che riguardano la nostra provincia, tra cui l'alto tasso di criminalità locale: "In questa provincia l'Arma dei Carabinieri è riuscita a reagire, mettendo su una bell squadra. Lo Stato si è reso conto che a Foggia c'erano dei problemi dal punto di vista della criminalità. Abbiamo incrementato l'impegno con la Dia a Foggia, l'implemento del Ros e le strutture investigative del Comando Provinciale".

Un po' meno preoccupato è apparso rispetto al grave problema dello sversamento dei rifiuti provenienti dalla Campania: "Non mi sento di dire che Foggia è la terra dei rifiuti. Nel Foggiano, come in altre parti d'Italia, anche al Nord, ci sono aree più compromesse dal punto di vista ambientale. Abbiamo i Carabinieri Ambientali, i Carabinieri Forestali, i Carabinieri dell'ambiente quelli che vengono chiamati Noe e faremo le nostre indagini con sicuri margini di miglioramento".