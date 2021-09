Via Domenico Antonio Patroni

Poiché, a quanto pare, la manutenzione delle strade e dei marciapiedi non è una priorità del Comune della nostra città, invito alla prudenza tutti coloro che dovessero passare per quel tratto! Grazie dell'attenzione

Salve Foggiatoday, vorrei segnalare l'ennesimo caso di infortunio dovuto allo stato pietoso dei marciapiedi e delle strade di Foggia. Qualche sera fa, passando dai giardinetti all'estremità di via Manzoni, nei pressi dell'Epitaffio, sono inciampata in una mattonella di cemento, che, staccandosi, mi ha procurato la frattura del quinto metatarso del piede destro, con tutte le prevedibili fastidiose conseguenze.

Si stacca mattonella, donna inciampa e finisce in ospedale per una frattura al piede: "Strade e marciapiedi in uno stato pietoso"